غريفيث يصل صنعاء بعد ساعات من موافقة التحالف اجلاء 50 جريحا

أفادت مصادر محلية إن المبعوث الاممي جريفيث وصل مطار صنعاء الدولي اليوم الاثنين للقاء وفد مليشيا الحوثي في اطار انجاح المشاورات القادمة.

وذكرت المصادر أن المبعوث الأممي وصل مع الوفد المرافق له إلى صنعاء قادما من العاصمة الأردنية عمّان.

جاء ذلك بعد ساعات من إعلان التحالف العربي الموافقة على طلب المبعوث الأممي بالسماح بنقل 50 جريحا حوثيا للعلاج بالخارج مع مرافقيهم، وذلك لدواع إنسانية.

وذكرت تقارير إعلامية أن الجرحى سيتم نقلهم عبر طائرة إثيوبية استأجرتها الأمم المتحدة وهبطت في مطار صنعاء صباح اليوم.

وأشارت إلى أن فريق من الأمم المتحدة يقوم حاليا بفحص وثائق الجرحى ومطابقة أسمائهم وفقا القائمة التي وافق عليها تحالف دعم الشرعية في اليمن.