"على محسن الأحمر" يزور معمل الملابس والمهمات العسكرية

زار نائب رئيس الجمهورية الفريق الركن علي محسن صالح اليوم معمل الملابس والمهمات العسكرية للاطلاع على الجهود التي يبذلها العاملون لتوفير الزي العسكري لمنتسبي الجيش الوطني.

ووفقاً لوكالة سبأ الشرعية ، أشاد نائب الرئيس بالجهود التي يبذلها المشرفون والعاملون في المعمل، منوهاً إلى أهمية البدلة العسكرية التي تعبر في المقام الأول عن رمزية الدولة ووجودها كما أنها تمنح أبطال الجيش مظهراً وهنداماً متميزاً يعكس ارتباطهم بالنظام وتحليهم بمبادئ العسكرية وقيمها ويفرض هيبتهم واحترامهم على الآخرين.

وحث نائب الرئيس خلال الزيارة، التي رافقه فيها المفتش العام للقوات المسلحة رئيس هيئة الدعم والاسناد اللوجستي اللواء الركن عادل القميري ، على المزيد من العمل وتكثيفه وتطويره بغرض توفير الملابس والمهمات العسكرية للأبطال في ظل المهمة التي يتولاها الجيش تحت قيادة فخامة الرئيس المشير الركن عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية وبدعم الأشقاء في التحالف في دحر الانقلاب واستعادة الدولة وإحلال السلام.