شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على رئيس وفد الشرعية الى مفاوضات السويد (الأسماء) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشفت صحيفة إماراتية، امس الأحد، عن أسماء وفد الحكومة الشرعية، المشارك في مشاورات السويد التي من المقرر انطلاقها، نهاية الأسبوع الجاري، برعاية الأمم المتحدة.

وبحسب مصادر لصحيفة "البيان"، الإماراتية، فإن "الجانب الحكومي استكمل كل متطلبات إنجاح المشاورات، بما فيها ملف الأسرى والمعتقلين حيث سيمثل الجانب الحكومي وفد برئاسة وزير الخارجية خالد اليماني، وهو الوفد الذي اختير للمشاركة في جولة مشاورات جنيف، وقد أضيف إليه عبد العزيز جباري مستشار الرئيس عبد ربه منصور هادي".

وأشارت إلى أن" دولة الكويت وفي إطار دعمها للحل السياسي تكفلت لمبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن مارتن غريفيث بتوفير طائرة لنقل فريق المفاوضين عن ميليشيا الحوثي إلى ستوكهولم وإعادتهم إلى صنعاء".