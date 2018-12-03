سفارة الجمهورية اليمنية احتفالية بمناسبة الذكرى ٥١ لعيد الاستقلال

أقامت سفارة الجمهورية اليمنية في المملكة الأردنية الهاشمية صباح اليوم احتفالا بمناسبة الذكرى الواحدة والخمسين لعيد الاستقلال الوطني 30 نوفمبر ، حضره الطلاب اليمنيون وأبناء الجالية اليمنية في الأردن.

وألقى سفير اليمن في عمّان علي العمراني كلمة استذكر فيها كيف اليمنيون ان يهزموا الإمبراطورية التي لا تغيب عنها الشمس وكيف هزم الإمامة المتخلفة ، مؤكدا بأن شعبنا قادر على أن ينتصر من جديد على مخلفات الإمامة ومشاريع الإستعمار الهادفة لتمزيق اليمن .

وأكد السفير العمراني بأن الحكومة الشرعية مع السلام ولم يكن الحرب خيارا لها يوما، خلافا للمليشيا الإنقلابية الأصولية المتطرفة .. فالحكومة اليمنية مع السلام وفقا للمرجعيات الثلاث التي أقرها اليمنيون وأيدها العالم .حسب قوله.

حضر الحفل عدد من أبناء الجالية اليمنية والطلاب في الأردن.