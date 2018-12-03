وزير الخارجية يبحث مع المبعوث السويدي الترتيبات لمشاورات السلام

بحث وزير الخارجية خالد اليماني اليوم في الرياض مع المبعوث السويدي الى اليمن بيتر سمنبي الترتيبات اللوجستية لجولة مشاورات السلام برعاية الأمم المتحدة والتي تستضيفها السويد خلال الأيام القليلة القادمة.

وقدم المبعوث السويدي عرضًا مفصلا عن الترتيبات التي تعدها بلاده لاحتضان جولة المشاورات، مؤكدًا على موقف السويد الداعم للسلام في اليمن والمبني على مرجعيات الحل السياسي.

يذكر إن 50 جريحاً غادروا مطار صنعاء اليوم الاثنين تمهيدا لمشاورات السويد بين الحكومة والحوثيين.