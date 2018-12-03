ولد الشيخ يؤكد موقف موريتانيا الداعم للتحالف العربي

قال وزير الخارجية الموريتاني إسماعيل ولد الشيخ أحمد، إن بلاده تدعم الحل السياسي في اليمن. وأثنى ولد الشيخ على العلاقات الثنائية القوية التي تجمع موريتانيا والمملكة العربية السعودية. أكد ولد الشيخ تأييد بلاده للموقف السعودي بإيجاد حل سياسي لإنهاء الأزمة في اليمن. وكان ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز قد حضر، الأحد، مراسم توقيع 3 اتفاقيات ومذكرات تفاهم بين البلدين، بحضور الرئيس الموريتاني محمد ولد عبدالعزيز.

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