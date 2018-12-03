سفارة بلادنا في مصر تقيم حفلا بمناسبة الذكرى الـ51 لعيد الإستقلال

أقامت سفارة الجمهورية اليمنية في جمهورية مصر العربية، احتفالا بمناسبة الذكرى الـ51 لعيد الاستقلال الوطني 30 نوفمبر ، حضره الطلاب اليمنيون وأبناء الجالية اليمنية في مصر. وجاء ذلك تحت رعاية السفير الدكتور محمد مارم بسفارة الجمهورية اليمنية احتفالية بمناسبة ذكرى الاستقلال. وكانت قد أقامت سفارة الجمهورية اليمنية في المملكة الأردنية الهاشمية، احتفالا بمناسبة الذكرى الواحدة والخمسين لعيد الاستقلال الوطني 30 نوفمبر. وأكد الحاضرون أن شعبنا قادر على أن ينتصر من جديد على مخلفات الإمامة ومشاريع الإستعمار الهادفة لتمزيق اليمن .

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