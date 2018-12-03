شكرا لقرائتكم خبر عن لأول مرة... نجل شقيق الرئيس السابق«صالح» يكشف عن «خونة» عمه.. «قبائل الطوق» واثنين من قيادات المؤتمر المقربين من «صالح».. تعرف عليهم والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - وجه نجل شقيق الرئيس السابق علي عبدالله صالح، الأحد 2 ديسمبر/كانون الأول 2018م، إتهام صريح ولأول مرة لقبائل ما يعرف بـ«طوق صنعاء» بخيانة عمه في انتفاضته ضد مليشيا الحوثي.

وقال «توفيق صالح»، في تغريدة على «تويتر» رصدها «مأرب برس»: «مثل هذا اليوم من العام المنصرم خانت قبائل طوق صنعاء نفسها وخانت الشعب والجمهورية والحرية والديموقراطية».

وأشار نجل شقيق صالح الى ان «قبائل طوق صنعاء»، بخيانتها لعمة في انتفاضته ضد مليشيا الحوثي «رضخت للعبودية والثالوث وخرافة الكهنوت».

وفي اتهام ضمني لاثنين من قيادات حزب المؤتمر، أعاد نجل شقيق صالح التغريد بـ«تغريدة» لأحد نشطاء المؤتمر تتهم القيادي المقرب من «صالح» والأمين العام المساعد للمؤتمر «ياسر العواضي» والقيادي «حسين حازب» بالخيانة.

وتقول التغريدة التي أعاد نجل شقيق صالح تغريدها، ما يشير الى موافقته على مضمونها ثرصدها «مأرب برس»: «‏في مثل هذا اليوم كان تلفون حسين حازب، وياسر العواضي، خارج نطاق التغطية‎».

وتتزامن هذه المكاشفة، مع حلول الذكرى الأول للانتفاضة التي دعا اليها الرئيس السابق علي عبدالله صالح، ضد مليشيا الحوثي، وانتهت بمقتله.