أبرز عناوين "الخليج 365" الفترة الصباحية لهذا اليوم.. تعرف عليها

ينشر "الخليج 365" عناوين أهم وأبرز 20 خبرا متعلقا بالشأن اليمني لهذا اليوم الأثنين، الموافق 3 ديسمبر 2018م، وهي كالتالي: سفير الإمارات باليمن يدشن ثلاثة مشاريع جديدة بعدن لأسر الشهداء وذوي الاحتياجات الهلال الأحمر الإماراتي ينظم الزواج الجماعي الـ3 في حضرموت بالأرقام.. الإمارات تغيث مئات النازحين والأسر الفقيرة في الضالع التحالف: تسهيل إخلاء 50 جريحا من مليشيا الحوثي إلى مسقط للعلاج شاهد.. بطل اليمن في رياضة رفع الأثقال من عام 1957 ننشر أسعار الخضروات والفواكه واللحوم والأسماك في عدن ننشر أسعار الخضروات والفواكه واللحوم والأسماك في صنعاء ثبات أسعار الخضروات والفواكه والأسماك واللحوم في حضرموت أسعار الخضروات والفواكه واللحوم في مأرب اليوم الاثنين الميليشيات ترفع حالة الطوارئ وجاهزية عناصرها في صنعاء الصوفي يكشف سبب رفض صالح الإتصال بالحوثي خلال أحداث ديسمبر مهرجان المسرح العربي يكرم عميد المسرح اليمني فيصل بحصو بالفيديو .. مدير هيئة الأراضي يطلع العرادة على مخطط مدينة مأرب البحسني يوجه بتوزيع سيارات الأمن المقدمة من السعودية على الأجهزة الأمنية محافظ حضرموت يوجه بتخفيض سعر البترول اعتباراً من مساء اليوم البحسني يناقش مع برنامج الغذاء العالمي إيصال المساعدات للمحتاجين مقتل نجل قيادي حوثي في ذمار "البيتي" يكشف عدد حالات الإصابة بالإيدز في ساحل حضرموت تعرف على تفاصيل الدور القطري في تصفية "صالح" أبطال الجيش يواصلون تطهير جبال محيطة بدمت شمال الضالع

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