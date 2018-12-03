شكرا لقرائتكم خبر عن هذه المدينة تمنحك 10 آلاف دولار للإقامة فيها.. تعرّف على التفاصيل والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - عرضت مدينة تلسا بولاية أوكلاهوما سيتي الأمريكية مبلغ 10 آلاف دولار كإعانة للأشخاص الذين ينتقلون إليها ويعملون من المنزل، وذلك وفقًا لما نشرته صحيفة “واشنطن بوست” الأمريكية .

تهدف المبادرة التي قدمتها مدينة “تلسا” بولاية أوكلاهوما الأمريكية، والتي تضمن تقديم 10 آلاف دولار، لكل من قرر الإقامة بها لمدة عام على الأقل، كما سيحصل العمال على إعانات الإيجار والرواتب مجانً، وذلك لتشجيع الأمريكيين والأجانب على الانتقال للمدن الصغرى، أملًا في جذب المزيد من العمال ورجال الأعمال على الاستثمار في المناطق الصغيرة من أجل إنعاش الاقتصاد بها.

ويقال أن المبادرة شهدت إقبالا عليها فقام 6000 شخصا بملء التطبيق الخاص بها والموجود على الموقع الإلكتروني الخاص بها خلال الشهر الجاري.

يذكر أن المدينة تأسست عام 1822 ويقع نصفها على سهل والنصف الآخر على جبل، وكانت في البداية على جبل ثم بني فيها أول بيت في سهلها عام 1877م، ويبلغ عدد سكانها 382.457 نسمة.

صنفت كواحدة من أكثر المدن ملائمة للعيش في الولايات المتحدة الأمريكية، وتصنيفها أيضا كرقم 8 في مدن الولايات المتحدة المستقبلية في عام 2009 من قبل مجلة “إف دي أي”.

تحتوي على العديد من المتاحف ومراكز الثقافة، ومسارح الفنون، والحدائق، وتنظم العديد من المهرجانات، كما يوجد فيها عدد كبير من حدائق الحيوان، والمحميات الطبيعية والأماكن الأثرية والمعارض الفنية.

يوجد فيها متحف فيلبروك للفنون، الذي يقع في وسط المدينة، وهو يعتبر واحد من أفضل 50 متحفا للفنون الجميلة في الولايات المتحدة.

صنفت تلسا في عام 2012 ضمن أفضل 50 مدينة في الولايات المتحدة من قبل ”بيزنس ويك”.