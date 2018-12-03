أبطال الجيش يواصلون تطهير جبال محيطة بدمت شمال الضالع

تستمر قوات الجيش الوطني، في عمليات تطهير الجبال المحيطة بمدينة دمت، شمال محافظة الضالع، استعداداً لتحريرها من قبضة ميليشيات الحوثي الانقلابية.
وقال المقدم نصر الرزامي، حسبما أوردت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ"، اليوم الإثنين، إن "مجاميع حوثية حاولت التسلل نحو مواقع الجيش في تبة الحريوة، والتباب المجاورة لها، وجبل حصمي، وتباب جبل كنه، ما أدى لوقوع مواجهات مع قوات الجيش الوطني قتل خلالها عدد من الميليشيات".
وتعد الاشتباكات هي الأقوى بين الجيش الوطني والميليشيا في جبهة دمت، منذ اندلاع المواجهات بين الجانبين مطلع نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.
وتواصل قوات الجيش الوطني فرض الخناق على مدينة دمت في انتظار ساعة الصفر لاقتحامها وتطهيرها من مليشيات الحوثي الإيرانية.
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