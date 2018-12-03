خلال زيارةبن سلمان.. بدء منتدى الأعمال الجزائرى السعودى

بدأ منتدى الأعمال الجزائرى السعودى صباح اليوم الاثنين، بالجزائر العاصمة، برئاسة وزير الصناعة والمناجم الجزائرى يوسف يوسفى، ووزير التجارة والاستثمار السعودى ماجد بن عبدالله القصبى، وذلك على هامش زيارة ولى العهد السعودى الأمير محمد بن سلمان للجزائر.

وكان ولى العهد قد وصل إلى الجزائر الليلة الماضية فى زيارة رسمية، يعقد خلالها عدة لقاءات مع الرئيس الجزائرى عبد العزيز بوتفليقة وعدد من الوزراء والمسئولين الجزائريين.

وذكر بيان للرئاسة الجزائرية أن هذه الزيارة تأتى فى إطار العلاقات الأخوية المتينة التى تربط الجزائر والمملكة العربية السعودية، وأوضح أن هذه الزيارة تهدف لتوطيد العلاقات المتميزة التى تربط البلدين والشعبين الشقيقين، كما ستسمح بإعطاء دفع جديد للتعاون الثنائى وتجسيد مشاريع الشراكة والاستثمار وفتح آفاق جديدة لرجال الأعمال من أجل رفع حجم التبادل التجارى وتوسيع الشراكة الاقتصادية بين البلدين.

وأشار البيان إلى أن هذه الزيارة ستعطى زخما متجددا لمختلف اللجان الثنائية المنبثقة عن اجتماع الدورة الثالثة عشرة للجنة المشتركة الجزائرية- السعودية، المنعقدة بالرياض فى أبريل الماضى، والتى توجت بالتوقيع على عدة اتفاقيات للتعاون.

وأكدت الرئاسة الجزائرية أن زيارة ولى العهد السعودى ستكون فرصة للتباحث وتبادل وجهات النظر بشأن المسائل السياسية والاقتصادية العربية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وفى مقدمتها القضية الفلسطينية والأوضاع فى بعض الدول الشقيقة، إضافة إلى تطورات سوق النفط.