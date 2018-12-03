"البيتي" يكشف عدد حالات الإصابة بالإيدز في ساحل حضرموت

استضاف راديو نماFM بالمكلا في حلقة اليوم من برنامج صباحات حضرمية مدير البرنامج الوطني لمكافحة الإيدز بحضرموت أحمد البيتي للحديث عن آخر الإحصائيات والأنشطة والفعاليات لدى البرنامج الوطني لمكافحة الإيدز بحضرموت وذلك بمناسبة اليوم العالمي للإيدز الذي يوافق الأول من ديسمبر

وقال البيتي إن الشعار الذي وضعته منظمة الصحة العالمية لهذه السنة هو(كن على علم بحالتك الصحية التي تتعلق بفيروس نقص المناعة) مبينا الاحصائيات الجديدة لعدد المصابين بهذا المرض على مستوى العالم حسب تقارير المنظمة والتي بلغت ٢٥٠ألف حالة منها ٣٨ألف حالة وفاه بين أوساط المراهقين.

وتوقع البيتي وجود خمسة ألف حالة مصابة بالإيدز بساحل حضرموت كأقل تقدير مؤكداً أن الحالات المؤكدة مخبريا بلغت مايقارب ٥٠٠ حالة مضيفاً ان خلف كل حالة عشر حالات كما أكد البيتي عن تسجيل ٣٥حالة من بداية يناير من العام الجاري إلى نوفمبر المنصرم، متأسفا عن وجود حالات متزايدة بين المتزوجين إلى جانب الشباب المراهقين.

وقال البيتي عملنا العديد من الفعاليات وتحدثنا عن الأرقام ومع ذلك لم نرى أي مسؤول من أعلى السلطة إلى أدناها من وكيل على مستوى المحافظة أو مستشار أو قانوني أو قيادي في السلطة يطمئن على هذه الأرقام هل هي حقيقة هل هي صحيحة هل هذا واقع، مضيفاً بأن الكثير من الجهات المسؤولة لاتتعامل بشكل جيد واهتمام بهذا المرض وتعتبره شيء ثانوي.

وعرج البيتي عن أسباب انتشار هذا المرض مبينا أن اكثر طرق انتشار المرض عن طريق الجنس سواء كان شرعي أو غير شرعي واللواط متصدر هذه الطرق، داعياً إلى إجراء الفحص قبل الزواج بين الزوجين حتى لا ينتقل المرض إلى طرف دون الآخر وحتى لا يصاب الأبناء بهذا المرض وأشار البيتي إلى عدم وجود علاج شافي لهذا المرض وقال نعمل بقدر الاستطاعة لتوفير علاج في مستشفى إبن سيناء يؤدي إلى التقليل والحد من انتشار المرض في جسم المصاب وهو عبارة عن عقاقير تصرف بشكل مجاني.

وأشاد البيتي بدور إذاعة نما في التوعية و التثقيف بهذا المرض مشيراً بأنها من الإذاعات السباقة مبديا استعداده لتقديم الفلاشات التوعوية لعرضها في الإذاعات والتي لم نرى أي إذاعة تقوم بتقديم فلاشات في بثها مطالباً الإذاعات بأن لايكون عملها موسمي، كما تمنى من مكتب الإعلام بتكثيف الحملات الإعلامية بهذا المرض عبر وسائل الإعلام.

وطالب البيتي السلطة المحلية بحضرموت بأن تعمل للبرنامج ميزانية تشغيلية مؤكداً عدم وجود ميزانية تشغيلية من قبل وزارة الصحة.