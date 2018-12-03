مقتل نجل قيادي حوثي في ذمار

لقي نجل قيادي بارز في ميليشيا الحوثي الإنقلابية مصرعه في محافظة ذمار، وذلك في أحد فصول الخلافات بين قيادات الميليشيات والتصفيات المتبادلة بين أبناء القيادات .

وأفادت مصادر محلية أن سكانا في مدينة ذمار عثروا على جثة نجل أحد قيادات ميليشيات الحوثي وعليها آثار خنق، بعد أيام قليلة من العثور على جثة نجل قيادي حوثي آخر مقتولاً في حوش منزله .. مشيرة إلى إن مواطنين عثروا على جثة نجل القيادي الحوثي البارز، قاسم الدولة، والبالغ من العمر 13 عاماً، مقتولا خنقاً في أحد شوارع حارة الأمير، بمدينة ذمار، دون معرفة الجاني.

يأتي ذلك، بعد عثور مواطنين، الثلاثاء الماضي، في حي سوق الربوع بذمار على جثة نجل قيادي حوثي آخر يدعى عباس الديلمي مقتولا في حوش منزلهم بطلقات نارية في الرأس برصاص مجهولين.

وتصاعدت حدة الخلاف في صفوف قيادات جماعة الحوثي بمحافظة ذمار بصورة غير مسبوقة، في الآونة الأخيرة بسبب انسحاب كثير من القيادات الحوثية من الجبهات.