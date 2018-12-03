البحسني يناقش مع برنامج الغذاء العالمي إيصال المساعدات للمحتاجين

ناقش محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني، اليوم الإثنين، بالمكلا مع فريق برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة برئاسة منسق العلاقات الحكومية وضاح فارس، كيفية إيصال المساعدات الغذائية للمحتاجين .

واستمع المحافظ من أعضاء الفريق الى أهداف الزيارة التي تأتي لبحث سبل تطوير وتسهيل ايصال المساعدات الغذائية للمستهدفين من الأسر المحتاجة في حضرموت وايصال الدعم في جانب الوقود لقطاعي الصحة والمياه والصرف الصحي بالمحافظة من خلال ايصال المساعدات والوقود بشكل مباشر لميناء المكلا وايجاد مخازن لهذا الغرض في المدينة .

واستعرض أعضاء الفريق الجهود الجارية لافتتاح مكاتب لجميع برامج الأمم المتحدة في مدينة المكلا لتسهيل تقديم المساعدات والتدخلات اللازمة في حضرموت والمحافظات الشرقية .

من جانبه أكد المحافظ البحسني أن السلطة المحلية وأبناء حضرموت يثمنون هذا العطاء وهذه التدخلات الانسانية ، ورحب بفكرة ايصال المساعدات والوقود بشكل مباشر الى مدينة المكلا وتدشين توزيعها للجهات المحتاجة والمستشفيات وقطاع المياه من مدينة المكلا ، ووجه المحافظ البحسني الجهات ذات العلاقة بتقديم التسهيلات اللازمة لإنجاح عمل برنامج الغذاء العالمي وتسهيل وصول المساعدات عبر ميناء المكلا والمنافذ المختلفة .

وأثنى محافظ حضرموت على الجهود المبذولة لافتتاح مكاتب لبرامج الأمم المتحدة في مدينة المكلا .

حضر اللقاء مدير إدارة المخازن ببرنامج الغذاء العالمي نبيل الصيادي ومدير إدارة تزويد الوقود موسى محمد ومدير عام صندوق دعم الشباب بحضرموت سولاف الحنشي .