محافظ حضرموت يوجه بتخفيض سعر البترول اعتباراً من مساء اليوم

وجه محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني، اليوم شركة النفط بساحل حضرموت بتخفيض سعر مادة البترول اعتباراً من مساء اليوم الاثنين بما يتناسب وأسعار تكلفة المحروقات عالمياً والانخفاض في سعر العملة الاجنبية .

وتضمنت توجيهات المحافظ إلى شركة النفط، بإصدار تعميم بذلك لجميع محطات بيع الوقود ، وكان المحافظ البحسني قد وجه الشركة بتخفيض سعر مادة الديزل .

واكد محافظ حضرموت حرص قيادة السلطة المحلية بالمحافظة بالتخفيف عن المواطنين سواء في جانب المواد الغذائية أو المشتقات النفطية ، مشيراً الى انها لن تألوا جهداً في تقديم التسهيلات والمساعدات اللازمة للمواطن الذي يعد الركيزة الاساسية والاهتمام المباشر لقيادة السلطة المحلية بالمحافظة .