البحسني يوجه بتوزيع سيارات الأمن المقدمة من السعودية على الأجهزة الأمنية

وجه محافظ حضرموت، قائد المنطقة العسكرية الثانية، اللواء الركن، فرج سالمين البحسني، بتوزيع سيارات الأمن المقدمة من المملكة العربية السعودية الشقيقة دعماً للقطاع الأمني في حضرموت وعددها 30 سيارة .

وبحسب توجيهات البحسني، سيتم دعم قطاع الأمن العام والشرطة في ساحل حضرموت بعدد 12 سيارة ودعم قطاع الأمن العام والشرطة في وادي حضرموت بعدد 12 سيارة ودعم الشرطة العسكرية بعدد 3 سيارات ودعم قوة حماية المحافظ بعدد 3 سيارات .

ووجه المحافظ بأن يتم استخدام السيارات المخصصة لأمن الساحل والوادي لوحدات النجدة والقوات الخاصة بصورة أساسية .. مشدداً على ضرورة الحفاظ عليها واستخدامها الاستخدام الأمثل بموجب المهام الأمنية المناطة بها .