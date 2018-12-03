مهرجان المسرح العربي يكرم عميد المسرح اليمني فيصل بحصو

كرمت ادارة مهرجان المسرح العربي بالقاهرة مساء أمس عميد المسرح اليمني، فيصل بحصو تقديرا لمشاركته المثمرة والبناءة في إثراء المسرح العربي بصفة عامة والمسرح اليمني بصفة خاصة.

وسلم رئيس المهرجان، الدكتور عمرو دوارة، ورئيس مجلس الإدارة، رعصام عبدالله، شهادة شكر وتقدير إلى بحصو، بالإضافة إلى دعوة مهرجان المسرح العربي بجمهورية مصر العربية بترشيح احد العروض المتميزة لتمثيل المسرح اليمني في الدورة الثامنة عشر للمهرجان والمزمع تنظيمه مع بداية 2019.

تجدر الإشارة إلى أن فيصل بحصو يعتبر من قدامى المسرحيين في عدن، وكان له دور بارز في تأسيس المسرح العدني وكذا إثراء المسرح اليمني والعربي بالعديد من الأعمال .