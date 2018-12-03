الصوفي يكشف سبب رفض صالح الإتصال بالحوثي خلال أحداث ديسمبر

كشف الصحفي نبيل الصوفي، عن تفاصيل جديدة حول أحداث ديسمبر، منها رفض الرئيس السابق علي عبدالله صالح، التواصل مع عبدالملك الحوثي، زعيم ميليشيا الحوثي .
وقال الصوفي، في سياق تقرير نشره موقعه، "نيوز يمن" انه قضى نهار المواجهات الاول مع الزعيم ان الزعيم رفض الاتصال بعبدالملك الحوثي، وقال: "بيجلس يشتكي من اصحابه.. ماهو صاحب قرار”، كما رفض الاتصال ودعوة قيادات حزبه المؤتمر للحضور الى منزله لادارة التطورات واتخاذ القرارات وتحل المسؤلية".
وأضاف الصوفي: "قلت له اين هي قيادات المؤتمر.. اين صادق امين ابو راس وجلال الرويشان ويحيى الراعي.. لماذا لا نتصل بهم للحضور هنا فالمصير واحد، فرد صالح “ما أقول لهم تعالوا دافعوا عن بيتي.. انا سأقاتل انا وعيالي..”، وانه اضاف “ثلاث سنوات نحاول.. عينا نحبهم وعيوا يحبونا”.. اذا ما للمواجهة من بد.
واختفت كل الوجوه المؤتمرية في الداخل والخارج حابسة انفاسها غالبها كان يقتله القلق خوفا من أن “ينتصر صالح..”، حسبما أفاد التقرير .
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