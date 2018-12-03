شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : انهيارمتسارع للريال اليمني صباح اليوم ومفاجآت جديدة ...اسعار الصرف الان والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قال مصدر مصرفي في العاصمة صنعاء قبل قليل ان الدولار الأمريكي والريال السعودي ترتفع من جديد أمام الريال اليمني من مساء امس الاحد بشكل مستمر..

وأضافت المصادر ان الان سعر الدولار الأمريكي 492 والريال 131 حيث كان امس الدولار الأمريكي 485 والريال السعودي 128 وبحسب المصادر قد يستقر الدولار الأمريكي بسعر 500ريال يمني.