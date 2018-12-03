شكرا لقرائتكم خبر عن أول دولة تعيد علاقاتها الدبلوماسية مع قطر منذ «المقاطعة» والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أعادت إحدى الدول المنضمة إلى مقاطعة قطر، علاقاتها الدبلوماسية مع الدولة العربية عقب عام ونصف من اندلاع الأزمة.

وأعلنت الخارجية القطرية أن الأمين العام للوزارة، أحمد بن حسن الحمادي، تسلم اليوم الأحد نسخة من أوراق اعتماد سفير جمهورية موريشيوس لدى قطر راشد علي صوبيدار.

وأضافت الوزارة في بيان "الحمادي تمنى لصوبيدار التوفيق والنجاح في أداء مهامه، مؤكدا تقديم كل الدعم للارتقاء بالعلاقات الثنائية إلى تعاون أوثق في مختلف المجالات".

وأشارت الخارجية القطرية إلى أن سفير موريشيوس سيتولى مهامه بصفة "غير المقيم".



وباتت موريشيوس أول دولة تتراجع عن قرار قطع العلاقات الدبلوماسية مع قطر منذ اندلاع الأزمة الخليجية وثالث دولة تعيد سفيرها إلى الدوحة، بعد السنغال وتشاد.