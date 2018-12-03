أسعار الخضروات والفواكه واللحوم في مأرب اليوم الاثنين

تختلف أسعار المواد الغذائية والخضروات والفواكه واللحوم بين محافظة وأخرى بحسب الاستيراد أو التصدير . ورصد مراسل " الخليج 365 " أسعار الخضروات والفواكه واللحوم في محافظة مأرب اليوم الاثنين للكيلو الواحد، وقد ساعدت زراعة الخضروات في المحافظة على استقرار اسعارها : - الطماطم = 400 ريال - البطاطس = 350 ريال - الموز = 400 ريال - التفاح الخارجي = 2000 ريال - عنب عاصمي = 500 ريال - الباذنجان = 300 ريال - الكوسة = 400 ريال - البصل = 400 ريال - الجزر = 500 ريال - الخيار = 500 ريال - لحوم الابل = 3000 ريال - لحوم الأغنام = 4000 ريال -الأسماك = 2500 ريال .



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