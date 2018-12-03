شكرا لقرائتكم خبر عن الشدادي يكشف عن ما قامت به اللجنة العسكرية بعد استدعاءه للتحقيق والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشف العقيد في اللواء 35 مدرع فؤاد الشدادي عن مماطلة وتأخير تقوم به اللجنة العسكرية التي قامت بطلب استجوابه.

وأبدا الشدادي في تصريح صحفي له استغرابه من المماطلة والتأخير في استجوابه من قبل اللجنة العسكرية التي يراسها رئيس دائرة القضاء العسكري عبدالله الحاضري.

وقال الشدادي :استغرابي من المماطلة والتأخير في الإستجواب بالرغم ان لنا اربعة ايام من تحديد الموعد.

وطالب الشدادي اللجنة بان لا تقوم بـ" تضييع وقتها او وقته" مشيرا الى القضايا الكثيرة التي تنتظرها .

لافتا الى ان التحقيق في القضية المنسوبة له تمثل "مفتاح التحقيق والمحاسبة في جميع القضايا والحافز لبقية القادة للعمل بروح المسؤلية والأمانة" ، حسب قوله.

واعتبر الشدادي الى ما اسماها "ثمار الاستدعاء" الذي قامت به اللجنة، وهو "التحرك في الجانب الأمني وضبط بعض الخارجين عن القانون ومن يتسببون في اقلاق السكينة العامة" حسب قوله.

وكانت اللجنة العسكرية التي يرأسها الحاضري وهو احد المقربين من الجنرال علي محسن قد قامت بطلب استدعاء للشدادي الى قيادة اللواء 35 مدرع قبل ثلاثة ايام.

وجاء هذا الاستدعاء بناء على تهم كيدية من قبل قيادات أمنية ومدينة موالية للإصلاح ، اتهمت فيه الشدادي بتهريب المشتقات النفطية الى مناطق سيطرة المليشيات.