التحالف: تسهيل إخلاء 50 جريحا من مليشيا الحوثي إلى مسقط للعلاج

صرح المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية، العقيد الركن تركي المالكي، بأن قيادة القوات المشتركة للتحالف قد تلقت طلب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن مارتن جريفث، بتسهيل إجراءات إخلاء 50 من الجرحى من مليشيا الحوثي إلى مسقط لدواعٍ إنسانية وضمن إطار بناء الثقة بين الأطراف اليمنية للتمهيد لمفاوضات السويد التي يرعاها المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن مارتن جريفث.

وأوضح المالكي أن طائرة تجارية تتبع الأمم المتحدة ستصل، الإثنين، إلى مطار صنعاء لإخلاء الجرحى المقاتلين يرافقهم 50 مرافقا و3 أطباء يمنيين وطبيب يتبع الأمم المتحدة من صنعاء إلى مسقط بعد استكمال جميع الإجراءات والتنسيقات الخاصة بذلك.

واختتم المالكي تصريحه بالتأكيد على جهود قيادة القوات المشتركة للتحالف في تقديم جميع التسهيلات والجهود لدعم مساعي المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن؛ للوصول إلى حل سياسي، وتقديم كافة التسهيلات للحالات الإنسانية، وبما يتماشى مع المبادئ الإنسانية والقانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.