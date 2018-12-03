بالأرقام.. الإمارات تغيث مئات النازحين والأسر الفقيرة في الضالع

وزع الهلال الاحمر الاماراتي 500 سلة غذائية للنازحين والفقراء في مديرية الحصين

واستهدفت الإغاثة عدد من الأسر الفقيرة والنازحين من أبناء الحديدة ومناطق مريس ودمت إلى مديرية الحصين.

وتأتي هذه الإغاثة تأتي استمرار لبرنامج الهلال الاحمر الاماراتي في اغاثة النازحين والفقراء ، وسبق وقد تم توزيع الالاف من السلل الغذائية في مديريات الضالع منها الازارق والضالع وجحاف .

من جانبه عبر الناشط الاجتماعي والصحفي رشاد الزهيري عن شكره للجهود الإنسانية التي يبذلها هلال الإمارات في مناطق الضالع ، مشيدا بقيادة الهلال الاحمر الاماراتي في المحافظات المحررة وبقيادة وشعب دولة الإمارات العربية المتحدة على دعمهم واهتمامهم .

يذكر أن الهلال الإماراتي اغاث خلال شهر نوفمبر الماضي خمسة ألف أسرة في عدد من مديريات الضالع.