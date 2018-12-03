شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس « اردوغان » يكشف عن الحل الوحيد لانهاء الحرب والازمة باليمن (تفاصيل) والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إنه "يجب إيجاد حل عاجل للأزمة اليمنية بعد استمرارها لنحو 4 سنوات".
جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده أردوغان، في ختام قمة مجموعة العشرين بالعاصمة الأرجنتينية بوينس آيرس.
وشدد أردوغان على ضرورة تخفيف آلام الشعب اليمني في أسرع وقت والحفاظ على سيادة ووحدة تراب البلاد.
وأضاف أن "الشعب اليمني المظلوم ترك لمصيره لأن منطقتهم لا تملك ما يكفي من الثروات النفطية، ولذلك يجب تخفيف آلامهم بأسرع وقت".
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