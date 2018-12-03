شكرا لقرائتكم خبر عن شاب عربي يخطف ‘‘ابنة الرئيس الامريكي ترامب’’ وصحيفة تكشف هويته وتفاصيل الحادثة .. شاهد الصور والان مع التفاصيل



عدن - ياسمين التهامي - كشف موقع Page Six الأميركي أن تيفاني ابنة الرئيس الأميركي دونالد ترامب مغرمة بشاب من أصول عربية وعرّفته على عائلتها قبل أيام في عشاء عيد الشكر.

وأضاف الموقع أن تيفاني تواعد الشاب مايكل بولس وهو لبناني الأصل ويحمل الجنسية النيجيرية، موضحاً أنها التقته أثناء الإجازة الصيفية في جزيرة ميكونوس اليونانية.



ابنة ترامب مغرمة بشاب لبناني

ونقل الموقع عن أحد المصادر المقربة من تيفاني قوله بأنها «سعيدة لأنها تمكنت من الحفاظ على العلاقة مع مايكل بعيداً عن الأضواء. لكنّها قدّمته لعائلتها في عيد الشكر».

وأضاف: «مايكل شاب ذكي من عائلة كبيرة، ولم يكن هناك أي تعليق غير موفق للرئيس ترامب حول الدول الأفريقية في الجلسة».

وكان ترمب قد وصف السلفادور وهاييتي وبلدان أخرى في أفريقيا بـ»دول الثعابين» خلال اجتماع حول الهجرة في شهر يناير/كانون الأول 2018.

وقال حينها: «لماذا نأتي بكل هؤلاء الأشخاص من دول ثعبان؟»

من هو مايكل بولس حبيب تيفاني ترامب؟

ومايكل بولس هو نجل رجل الأعمال والمغترب اللبناني المليونير مسعد بولس الذي حقق نجاحات في نيجيريا.

ويدير مسعد بولس مجموعة من الشركات تقدر بمليارات الدولارات في قطاعات عدّة منها السيارات والمعدات والبناء. أمّا مايكل فهو مقيم في لندن حيث يتابع دراسته، بحسب ما ذكرت صحيفة «النهار» اللبنانية.

وتيفاني ترامب، هي أصغر بنات الرئيس الأميركي دونالد ترامب من زوجته السابقة مارلا مابلز.

وتبلغ تيفاني 25 عاماً، وتخرجت في العام 2016 من جامعة بنسلفانيا، ودرست تخصصاً يجمع بين علم الاجتماع والدراسات الحضرية.