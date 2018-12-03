شكرا لقرائتكم خبر عن مصادر تكشف عن احدث أكاذيب أمن تعز وحقيقة ضبطها لمواد متفجرة والان مع التفاصيل



عدن - ياسمين التهامي - لا يكاد يمر إعلان إدارة الأمن عن منجز أمني لها الا وسرعان ما يتم الكشف عن حقيقته ويتضح كذب ذلك.

أحدث هذه المنجزات التي نشرتها إدارة الأمن يوم الخميس الماضي ، حيث أعلنت ان الاجهزة الأمنية قامت بمداهمة وكر لجماعات مسلحة في سوق الصميل والعثور على مواد لصناعة المتفجرات.

ونشرت إدارة الأمن صورا لمواد سائلة معباة في عشرات من العبوات البلاستكية مع الخبر المنشور عن الواقعة.

مصادر خاصة لـ"الرصيف برس" كشفت حقيقة هذه الادعاء موضحة حقيقة هذه المواد ، حيث اوضحت المصادر بان تلك المواد تستخدم في الطباعة وهي تابعة لمؤسسة الجمهورية للطباعة التي تعرضت للنهب عقب تحريرها من مليشيات الحوثي.

وقالت المصادر بأن ما تم الحديث عنه من العثور على دباب ممتلئة بالكودا ، هي في الحقيقة مواد كانت تستخدمها مؤسسة الجمهورية في أعمال الطباعة وتصفية مكائن الطباعة.

موضحة بأن هذه المواد أصبحت منتهية الصلاحية، بالإضافة إلى مواد تخص مؤسسة المواصلات بحسب المصادر.

وأبدت المصادر استغرابها من لجوء إدارة الأمن الى اختلاق بطولات وهمية للتغطية على فشلها في تحقيق منجز امني حقيقي في مدينة شهدت العشرات من حوادث القتل والاغتيالات والاعتداءات.