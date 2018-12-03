شكرا لقرائتكم خبر عن الحوثي يجامل غريفيث ويمهد لإعلان فشل المفاوضات القادمة.. وهذا ما قاله؟ والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أبدى محمد الحوثي رئيس ما يسمى باللجنة الثورية العليا مجاملة للمبعوث الدولي إلى اليمن مارتن غريفيث. ففي تغريدة على تويتر، رصدها محرر "شبكة بويمن الإخبارية" قال الحوثي: "اعتقد ان المبعوث الاممي يدرك بعد قراءةالإخفاقات في الجولات السابقةان اي شروط يضعها العدوان الأمريكي السعودي الاماراتي وحلفائه ليست الا عراقيل قد جربت في السابق و كانت سبب لفشل جميع المفاوضات في ذلك الوقت". وأضاف الحوثي أن تكرار ما أسماها "العراقيل" من قبل تحالف دعم الشرعية، "تعبر عن اجهاض لمساعي غريفيث لصنع السلام الذي يعمل للوصول اليه".

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