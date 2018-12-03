شكرا لقرائتكم خبر عن مليشيا الحوثي تعتقل موظفاً أممياً في مدينة الحديدة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - اعتقلت مليشيا الحوثي الإرهابية، المدعومة من إيران، موظفاً أممياً في مدينة الحديدة واقتادته إلى جهة مجهولة. وقال مصدر محلي لوكالة "خبر"، إن مليشيا الحوثي اعتقلت محمد الشيباني أحد موظفي المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الانسان في مدينة الحديدة. وأوضح المصدر أن الشيباني كان يعمل ضمن فريق الرصد الميداني التابع للمفوضية، وقام جهاز الأمن السياسي الخاضع لسيطرة المليشيا الحوثية، باعتقال الشيباني واقتياده إلى جهة مجهولة

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