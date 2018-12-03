شكرا لقرائتكم خبر عن اسعار الدولار والسعودي الآن بعد ارتفاعهما في محلات الصرافة بصنعاء وعدن والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - شهد سعر الدولار ارتفاعاً طفيفا، خلال التعامل به في محلات الصرافة اليوم الاحد الموافق 2 ديسمبر 2018م. وتفاوتت اسعار الصرف منذ الصباح وحتى الآن اذ بلغ سعر الدولار الآن 470 ريال في صنعاء، و125 ريال للسعودي. وفي عدن بلغ سعر الدولار 485 ريال، والسعودي 128 ريال.

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