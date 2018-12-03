شكرا لقرائتكم خبر عن نجل شقيق صالح يعلق على ذكرى 2 ديسمبر بهذه الكلمات! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - علق نجل شقيق صالح "توفيق محمد عبدالله صالح" على ذكرى احداث 2 ديسمبر من العام ماضي بأن قبائل طوق صنعاء خانت نفسها وخانت الشعب والجمهورية والحرية والديمقراطية، حسب وصفه. مضيفاُ بقوله إنها رضخت للعبودية والثالوث وخرافة الكهنوت":

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