شكرا لقرائتكم خبر عن السيد يتخلي رسمياً على الزنبيل أبو علي الحاكم والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - وجه عبدالملك الحوثي زعيم جماعة الحوثيين بالتحقيق مع أبو علي الحاكم رئيس الاستخبارات في حكومته، وذلك على خلفية تهجمه على اللواء مجاهد القهالي، كبير مشائخ عيال سريح بعمران.



وقال وزير الشباب والرياضة الحوثي حسن زيد في تغريدة له، إن عبدالملك الحوثي وجه رئيس اللجنة الثورية محمد علي الحوثي بالتحقيق مع أبو علي الحاكم والاعتذار للشيخ مجاهد القهالي فيما صدر منه من اعتداء .



كما وجه بالتحقيق معه بخصوص القضايا والشكاوي المرفوعة عليه من قبل وجهاء واصحاب عقارات وأراضي قام بالبسط والاستيلاء عليها .



شكرا لقرائتكم خبر عن السيد يتخلي رسمياً على الزنبيل أبو علي الحاكم على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة اليمن السعيد وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي اليمن السعيد ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .