التحالف العربى: طائرة للأمم المتحدة تجلى 50 جريحاً من الحوثيين لمسقط للعلاج

أعلنت الرياض، مساء الأحد، أنّ طائرة تابعة للأمم المتحدة تهبط الإثنين فى صنعاء، لإجلاء 50 جريحاً من المتمرّدين الحوثيين إلى مسقط فى خطوة تندرج فى إطار "بناء الثقة بين الأطراف اليمنية للتمهيد لمفاوضات السويد".

وقال التحالف العسكرى بقيادة الرياض، فى بيان إنّ المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن مارتن جريفيث طلب منه "تسهيل إجراءات إخلاء 50 من الجرحى المقاتلين من مليشيا الحوثى المسلّحة إلى مسقط لدواع إنسانية وضمن إطار بناء الثقة بين الأطراف اليمنية للتمهيد لمفاوضات السويد التى يرعاها" غريفث.

وأضاف البيان الذى نشرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس)، إنّ "طائرة تجارية تتبع للأمم المتحدة تصل اليوم الاثنين إلى مطار صنعاء لإخلاء الجرحى المقاتلين" الخمسين إلى العاصمة العمانية، وسيرافقهم "50 مرافقاً و3 أطباء يمنيين وطبيب يتبع للأمم المتحدة".

ونقل البيان عن المتحدّث باسم التحالف العقيد الركن تركى المالكى تأكيده على "جهود قيادة القوات المشتركة للتحالف فى تقديم كافة التسهيلات والجهود لدعم مساعى المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن للوصول إلى حلّ سياسى وتقديم كافة التسهيلات للحالات الانسانية وبما يتماشى مع المبادئ الإنسانية والقانون الدولى الإنسانى وقواعده العرفية".