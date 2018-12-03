شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد فيديو.. كيف تمت محاصرة محمد بن سلمان من قبل رؤساء مجموعة العشرين والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أظهر مقطع فيديو كيف تهافت رؤساء دول مجموعة العشرين للقاء ولي العهد السعودي الامير محمد بن سلمان. واظهر الفيديو لقاء بن سلمان مع اغلب قادة مجموعة العشرين، كما اظهر الاحتفاء الحار الذي لقيه الامير محمد بن سلمان من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

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