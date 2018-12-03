شكرا لقرائتكم خبر عن مباشر من محلات الصرافة انهيار جديد لريال اليمني .. امام الدولار والريال السعودي.. اسعار الصرف الآن والان مع التفاصيل



عدن - ياسمين التهامي - أفاد مصادر قبل قليل في أن الريال اليمني ينهار من جديد أمام الدولار والريال السعودي . اسعار الصرف الآن في صنعاء الدولار 450 .485 الريال السعودي 120 .130 ومازالت محلات الصرافة تمتنع عن بيع العملات للمواطنين

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