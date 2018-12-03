شكرا لقرائتكم خبر عن حراك ”باعوم” يبعث برسالة تهديد للمبعوث الأممي ”مارتن غيرفيث”..نص الرسالة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - حذر رئيس المجلس السياسي للحراك الثوري الجنوبي ، فادي باعوم، المبعوث الاممي مارتن غريفيث ، من استثناء مكونات الحراك وإقصاء القضية الجنوبية او الالتفاف عليها مهدداً بإسقاط أي اتفاق يفرض وقائع سياسية على الجنوبيين أو يؤثر على قضيتهم .

و اعتبر باعوم في رسالة بعثها للمبعوث الأممي، ان إحاطة المبعوث الدولي الأخيرة لمجلس الأمن والذي تحدث فيها عن وضع إطار مبادئ تكون أسس لسلام وحل الأزمة انه مخالف لما وعد به الجنوبين في اللقاءات معهم والذي اخبرهم خلالها ان الجولة القادمة للمفاوضات الأسبوع القادم في السويد ستقتصر على وقف إطلاق النار وتحسين الوضع الإنساني وان الأمور السياسية والمبادئ التي ستقوم عليها اي عملية تسوية ستتم في جولة أخرى في وقت لاحق سيتم إشراك المكونات الجنوبية فيها وستضع القضية الجنوبية في رأس جدول أعمالها .

كما أكد باعوم على أن أي حضور جنوبي ضمن مايسمى بوفد الانقلابين او وفد الشرعية هو نوع من الالتفاف الغير مقبول وان اي تمثيل جنوبي يجب ان يكون مستقل بذاته سواء في وفد واحد او وفود متعددة وختم باعوم رسالته بمطالبة المبعوث الاممي جريفيث بتصحيح مسار عمله ان اراد لمهمته النجاح وتحقيق نتائج نحو السلام العادل والشامل .

نص الرسالة :

بسم الله الرحمن الرحيم

السيد / مارتن جريفيث المبعوث الاممي لليمن ….. المحترم

تحية طيبة

وبعد

لقد تابعنا مساعيكم الحميدة منذ توليكم منصبكم كمبعوث اممي لليمن واستبشرنا بكم خيرأً بعد مالمسنا جدية مساعيكم للوصول لسلام بين الاطراف وكذا تفهمكم للقضية الجنوبية ومعاناة شعبنا في الجنوب على وجه خاص وقد ايدنا كل الاجراءات التي قمتم بها خلال الفترة المنصرمة والتي بنينا على اساسها تأييدنا لكم اضافة الى ذلك المشاورات التي اجريتموها انتم ومساعديكم مع مختلف الاطراف والمكونات الجنوبية بما فيهم نحن والتي من خلال مجملها كنتم تطرحون ان المفاوضات والمشاورات القائمة هي لوقف الحرب ورفع الحصار وتحسين المستوى الانساني فقط وان اي مفاوضات تتجاوز ذلك الى الامور السياسية وحل الازمات ومعالجة جذورها سيتم اشراك المكونات الجنوبية كاطراف اساسية وان على رأس جدول اعمال اي مفاوضات ستكون القضية الجنوبية حاضرة موضوعاً وتمثيلاً , مؤخراً طرحتم في احاطتكم امام مجلس الامن ومن خلال زياراتكم المكوكية التي استثنيتم منها زيارة الجنوب والمكونات الجنوبية ان المفاوضات المقبلة في المقرر انعقادها في السويد هي لوضع اطار مبادئ عامة للحل او خارطة طريق على اسس المرجعيات الثلاث الخاصة باطراف الصراع على السلطة في صنعاء اي انكم تجاوزتم ماوعدتم به الجنوبيين الى وضع اطر ملزمة في العملية السياسية حتى ماقبل وقف اطلاق النار ورفع المعاناة عن الشعب وان ذلك سيكون محصلة لاتفاق المبادئ المزمع التوصل اليه بين اطرف صراع السلطة في صنعاء وهو مايعطي انطباع ان حضور الجنوبيين او اشراكهم مستقبلاً مابعد السويد ان تم انما سيكون وفق لتلك المبادئ التي سيتم الاتفاق عليها ( اي سيقتصر دور الجنوبيين على المشاركة في تنفيذ ماتم الاتفاق عليه وشرعنته ومباركته فقط ) .

السيد / مارتن جريفيت

اننا اذ كنا قد ايدنا مساعيكم السابقة نحو السلام لم ولن يكون ذلك على حساب قضيتنا الجنوبية التي نرفض اي التفاف او تجاوز لها ونحذر بشدة من خطورة ذلك بما سيخلقه من تعقيدات وأزمات اضافية ستتحملون شخصياً مسؤولية اساسية فيها ان صممتم على المضي قدماً في الالتفاف وفرض وقائع سياسية على الجنوبيين وقضيتهم وأننا وبناً على ما أسلفنا بعاليه نعلن رفضنا التام والقاطع لجولة مفاوضات الاسبوع القادم في السويد ولا أي مفاوضات لاتكون على راس جدول اعمالها القضية الجنوبية وممثليها كما نرفض اي اتفاقات سياسية تتجاوز موضوع وقف إطلاق النار ورفع الحصار وتحسين الوضع الانساني فقط وحصراً ونعلن لكم ومن خلالكم للعالم اجمع ان تلك المفاوضات والاتفاقات ليست ملزمة لنا وسنسعى لإسقاطها ان تطلب الامر ذلك خاصة ان كانت تفرض وقائع سياسية تمس القضية الجنوبية او يرفضها شعبنا الجنوبي , كما نحذر اطراف المفاوضات ان اي اتفاق سيحاول اعادة منظومة 7/7 لحكم الجنوب سيقف لها شعبنا ونحن بالمرصاد , كما نؤكد ان اي اطراف او شخصيات جنوبية يتم احضارها ضمن وفدي مايسمى بالشرعية او الانقلابين لايمثلون الا انفسهم فتمثيل القضية الجنوبية يجب ان يكون ضمن وفد او وفود مستقلة عن اطراف صراع السلطة في صنعاء ومن المكونات الحراكية التي انبثقت من الثورة الجنوبية ذاتها وحملت القضية الجنوبية منذ البدايات الاولى لانطلاقة الحراك الجنوبي المبارك .

في الختام نتمنى لكم التوفيق في مهامكم التي نتمنى ان تصححوا مسارها بما يضمن النجاح لكم ولنا جميعاً من خلال مشاركة الجنوب وقضيته وسنكون سند لمجهوداتكم نحو السلام الشامل والعادل كما كنا منذ توليكم مهامكم في ملف الصراع في اليمن .

فادي حسن باعوم

رئيس المكتب السياسي

للمجلس الاعلى للحراك الثوري الجنوبي