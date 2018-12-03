شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل اثنين ضباط من القيادات الميدانية لجماعة الحوثي (الاسماء والمناطق) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - لقي ضابطان من قيادات الحوثي الميدانية مصرعهما في العمليات العسكرية الدائرة في محافظة البيضاء.

وقالت مصادر إن القيادي الميداني في جماعة الحوثي العقيد علي بن علي السدرة الكنى "ابو نجيب" قتل في عدد من عناصره في جبهة ناطع بالبيضاء.

والسدرة من ابناء منطقة آنس وقتل خلال المواجهات الأخيرة مع القوات الحكومية بمحور بيحان.

كما لقي القيادي الحوثي العقيد "عبدالحميد علي الدوحمي" المكنى "ابو قصان" مع عدد من عناصره في جبهة قانية الوهبية خلال مواجهات عنيفة مع القوات الحكومية.

والدوحمي من ابناء عزلة قطبين التابعة لمديرية قفلة عذر بمحافظة عمران ويعد من أبرز القيادات الحوثية في البيضاء.