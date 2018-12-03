بالصور.. حرس الحدود السعودي يسعف إماراتيين تعرضا لحادث بالربع الخالي

كشفت مصادر سعودية عن أن قوات حرس الحدود في المملكة العربية السعودية أسعفت إماراتيين تعرضا لحادث انقلاب بالربع الخالي.

وحسب المصادر، باشرت دوريات استجابة من مركز الإمداد والإسناد بالربع الخالي، مساء أمس، بلاغًا عن تعرض سيارة يستقلها إماراتيان، لحادث انقلاب بمنطقة صحراوية؛ أدّى إلى تعرضهما لإصابات؛ حيث تم -على الفور- تحديد موقعهما ونقلهما إلى المركز، وإخلاؤهما بطيران الأمن إلى مستشفى قوى الأمن بالدمام لتلقي العلاج اللازم.

وقال المتحدث الرسمي لحرس الحدود، إن قيادة حرس الحدود بالمنطقة الشرقية، باشرت مساء أمس السبت، بلاغًا عن تعرض سيارة لحادث انقلاب مركبة بمنطقة صحراوية بالربع الخالي؛ حيث تم -على الفور- تكليف مركز تنسيق البحث والإنقاذ بالدمام بتحديد موقع الحادث، ومتابعة وضع ركاب السيارة الذين اتّضح أنهما مواطنين إماراتيين اثنين.

وأشار المتحدث إلى أنه تم توجيه دوريات استجابة من مركز الإمداد والإسناد بالربع الخالي لموقع الحادث؛ حيث تم نقلهما إلى المركز وتقديم الإسعافات اللازمة للمصابين بالعيادة الطبية في المركز، وإخلاؤهما بطيران الأمن من المركز إلى مستشفى قوى الأمن بالدمام لتلقي العلاج اللازم، وفقاً لعاجل السعودية.

وكانت قوات حرس الحدود بالمنطقة الشرقية، قد أعلنت أمس أيضًا عن نجاحها في إنقاذ بحار تركي تعرض لحالة مرضية طارئة، صباح أول أمس الجمعة، حيث أكد المتحدث الرسمي لحرس الحدود العقيد البحري الركن ساهر الحربي، أنه -في إطار تنفيذ مهامّ حرس الحدود في العمليات الإنسانية للبحث والإنقاذ- باشرت الدوريات البحرية بوحدة أمن ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام، بلاغًا من مركز تنسيق البحث والإنقاذ بالدمام التابع لحرس الحدود، بتلقيه اتصالًا من مركز تنسيق البحث والإنقاذ بجمهورية تركيا، عن تعرُّض أحد أفراد طاقم سفينة تجارية بالقرب من ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام، لحالة مرضية طارئة تستدعي إجلاءه بصفة عاجلة لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

وبالفعل، تم تحديد موقع السفينة على بعد (16) ميلًا بحريًّا عن ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام، والتواصل مع ربّانها الذي أفاد بتعرض بحار تركي الجنسية يبلغ من العمر (28 عامًا) لحالة مرضية طارئة، وتم بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، للتوجه إلى الموقع ومرافقة السفينة إلى الميناء، وإجلاء المريض منها، ونقله إلى المستشفى بواسطة الهلال الأحمر السعودي.