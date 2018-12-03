شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل قياديين حوثيين بارزين في البيضاء.. وانشاق ثالث في الحديدة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قتل قياديان بارزان في جماعة الحوثي المسلحة، بمعارك مع قوات الجيش الوطني في محافظة البيضاء، في حين انشق آخر وانضم لقوات دعم الشرعية في الحديدة على الساحل الغربي لليمن.

وأفادت مصادر عسكرية يمنية، الأحد، أن القيادي الحوثي الميداني علي بن علي السدرة، قتل مع عدد من مسلحي مليشيات الحوثي الإيرانية بإحدى المعارك في مديرية ناطع بالبيضاء. وفق ما ذكرت فضائية "سكاي نيوز عربية".

وذكرت المصادر اليمنية أن القيادي الحوثي البارز، عبد الحميد علي الدوحمي، لقي مصرعه أيضا، مع عدد من مرافقيه على جبهة "قانية الوهبية" خلال مواجهات مع قوات دعم الشرعية اليمنية.

وجاء مقتل القياديين الحوثيين وسط استمرار المعارك بين قوات دعم الشرعية في اليمن والمتمردين الحوثيين في محافظة البيضاء، التي تحقق فيها قوات الشرعية تقدما لافتا.

وفي تطور آخر، سلم القيادي الحوثي إبراهيم الشامي نفسه لقوات الشرعية اليمنية، بعد انشقاقه عن المتمردين، وأعلن انضمامه إلى صفوف الشرعية، داعيا زملاءه من قادة الميليشيات ومسلحيها إلى تركها.

وقال الشامي إنه "وقع ضحية تغرير المتمردين به، وعند اكتشافه الأمر، بادر طواعية في تسليم نفسه للمقاومة اليمنية" في الحديدة، وفق ما ذكرت مصادر ميدانية يمنية، الأحد.