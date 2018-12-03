البخيتي يوبخ الإخوان المسلمين والحوثيين: يجمعهم العداء للرئيس صالح

وبخ السياسي علي البخيتي جماعة الاخوان المسلمين وميليشيا الحوثيين بسبب الموقف الذي يتخذه انصار الفريقين من الرئيس السابق علي عبدالله صالح.

وقال البخيتي في تغريدة بحسابه مساء اليوم "يجتمع الحوثيون والإخوان المسلمون في بغض الرئيس السابق صالح؛ وذلك حقهم؛ الغير طبيعي أن يجمعهم النيل منه حتى بعد وفاته".

وأضا أن ذلك يظهر أنه كان يشكل خطرا على مشاريعهم الطائفية والمناطقية الصغيرة؛ فكل منهم يريد احتكار منطقة؛ الشمال للحوثيين والوسط للإخوان؛ وصالح كان الحائل بينهم وبين ذلك".