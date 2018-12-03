شكرا لقرائتكم خبر عن في ذمار.. حوادث قتل لأبناء قيادات حوثية والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - عثر على نجل قيادي في جماعة الحوثيين مقتولاً في أحد أحياء محافظة ذمار وسط اليمن.



وقال مصدر محلي إن ابن القيادي الحوثي قاسم الدولة وجد مقتولاً في حي الأمير وسط ذمار, وعلى جثته آثار خنق.



وأضاف المصدر إن عمر القتيل 13 عاماً, ولم يؤكد أسباب مقتله إلى اللحظة.



وفي الأيام السابقة قتل نجل القيادي في الجماعة عباس الديلمي في حوش منزله بطلقات نارية في الرأس من قبل مجهولين.



وترجع المصادر تزايد حالات القتل للخلاف الحاد بين أقطاب الجماعة, التي تحاول منع هروب مقاتليها من جبهات القتال.

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