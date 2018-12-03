شكرا لقرائتكم خبر عن هذا ما فعله ياسر العواضي تزامنا مع ذكرى إعدام صالح.. وقيادي مؤتمري: يا حيف يا ياسر يا حيف والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشف القيادي والصحفي المؤتمري سام الغباري عن ما يعمله المؤتمري المعروف ياسر العواضي بالتزامن مع الذكرى الأولى لمقتل الرئيس السابق علي عبدالله صالح وأمين حزبه عارف الزوكا على أيدي الحوثيين. وقال الغباري في تغريدة رصدها محرر "شبكة بويمن الإخبارية" مساء اليوم الأحد: " في الذكرى الأولى لاستشهاد الزعيم صالح ورفيقه الزوكا ، وصلت الأنباء المؤسفة أن ياسر العواضي يعمل في التحشيد والتعبئة منذ أشهر مضت لصالح الحوثيين ، ويعمد عن سوء نية إلى زرع الخلافات داخل منطقته ومناطق البيضاء في محاولته لإعاقة سير المعارك الوطنية في جبهة البيضاء". واختتم الغباري تغريدته معاتبا العواضي بقوله: "ياحيف يا ياسر ياحيف".

شكرا لقرائتكم خبر عن هذا ما فعله ياسر العواضي تزامنا مع ذكرى إعدام صالح.. وقيادي مؤتمري: يا حيف يا ياسر يا حيف على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة اليمن السعيد وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي اليمن السعيد ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .