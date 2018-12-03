شكرا لقرائتكم خبر عن ما موقف الحوثيين من شروط السعودية حول مفاوضات السويد ؟ والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - رفضت جماعة الحوثي، الأحد، وضع التحالف شروطا مسبقة قبل مفاوضات السلام المقرر انعقادها في ديسمبر الجاري في السويد.



وقال القيادي الحوثي محمد علي الحوثي رئيس ما يمسى اللجنة الثورية التابعة للجماعة على حسابه في "تويتر": "أعتقد أن المبعوث الأممي يدرك بعد قراءة الإخفاقات في الجولات السابقة أن أي شروط يضعها العدوان السعودي الإماراتي وحلفائه ليست إلا عراقيل قد جربت في السابق وكانت سببا لفشل جميع المفاوضات في ذلك الوقت". مشيرا أن "تكرارها من قبلهم يعبر عن إجهاض لمساعيه لصنع السلام الذي يعمل للوصول إليه".



وأعلنت الأمم المتحدة، السبت، أن طرفي النزاع في اليمن سيشاركان في محادثات السويد التي ستقام في الشهر الجاري.



وأكدت أن الحكومة اليمنية والحوثيين، أكدا عزمهما على المشاركة في مشاورات السويد المزمع عقدها في شهر ديسمبر الجاري.



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