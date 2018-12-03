شكرا لقرائتكم خبر عن من وسط الحديدة.. طارق صالح يتوعد الحوثيين والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قال العميد الركن طارق محمد عبدالله صالح، قائد قوات المقاومة الوطنية " إن "الحوثية غدة سرطانية زرعت في الجسد اليمني كما زرعت إسرائيل في الجسد العربي".



جاء ذلك تزامنا مع الذكرى الأولى لما يطلق عليها حزب المؤتمر جناح صالح" انتفاضة 2ديسبمر" والتي شهدت فيها العاصمة صنعاء مواجهات محدودة لأيام انتهت بمقتل صالح على يد الحوثيين.



وأضاف طارق صالح في تغريدة نشرها عبر حسابه على "تويتر"، وإذا كان الصهاينة يدعون أن لهم "حقا تاريخيا" في فلسطين، فالحوثية تدعي أن لها "حقا إلهيا" في اليمن وغير اليمن.



وتابع: "الشعب مالك السلطة ومصدرها تحيا الجمهورية اليمنية".

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