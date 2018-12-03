اللواء 17 مشاة يسلم نقاط خط الضباب للشرطة العسكرية والأمن الخاص

أعلنت قيادة اللواء 17مشاه أنها وتنفيذا للاتفاق بين القيادات العسكرية قامت بتسليم النقاط العسكرية من الهنجر الي مفرق جبل حبشي للشرطة العسكرية ومن نجد قسيم الي هيجة العبد الي قوات الأمن الخاص.

وأوضحت قيادة اللواء في بيان حصل الخليج 365 على نسخة منها إن الخطوة استشعارا من اللواء بأهمية تفعيل بنود الاتفاق والتزاما بروح المسؤولية ولتحقيق رؤية العمل الموحد ونبذ كل التبيانات.

وأضافت أنه تم عصر يومنا هذا الاحدالموافق 2018/12/2 تسليم نقطتي مدرسة خالد ومفرق جبل حبشي للشرطة العسكرية وتسليم نقطة أسفل نجد قسيم للقوات الخاصة وعمل محضر بذلك وبحضور أركان حرب اللواء 17مشاه العميد ركن/امين جعيش وقائد الشرطة العسكرية العميد /جمال الشميري والرائد/حمزة القدسي قائد المنطقة الأمنية الثانية في القوات الخاصة.

وقالت إنها "ننتهزها فرصة لنعبر عن ارتياحنا لهذه الخطوات الجادة والتي تهدف إلي رآب الصدع وتوحيد الجهود والطاقات لاستكمال التحرير وإعادة تفعيل مؤسسات الدولة".