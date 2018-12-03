عضو الشورى بن زبع: مجاهد القهالي شخصية قبلية كبيرة ولكنه صديق نذل

استغرب عضو مجلس الشورى علوي الباشا بن زبع تهديد القيادي في الميليشيا الحوثية للسياسي مجاهد القهالي ووصف القهالي بأنه صديق نذل. وقال بن زبع بتغريدة على حسابه رصدها ابوعلي الحاكم يهين شخصية قبلية وسياسية كبيرة هو الصديق النذل مجاهد القهالي". وأضاف "اللواء مجاهد وضع نفسه هذا الوضع وماكان ينبغي له وابوعلي الحاكم لم يترك عزيز ولا هين الا وأهانه ما عرفه صاحب ضحيان كيف الديولة هو يمارس بلطجة ويلبس معها بزة عسكرية.. هزلت والله يابن الحاكم".

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