محافظ تعز يزور الطفلة فاطمة الافندي في القاهرة ويتعهد بهذا الفعل

قام محافظ محافظة تعز أمين احمد محمود مساء اليوم بزيارة للطفلة فاطمة أحمد الأفندي التي وصلت اليوم إلى العاصمة المصرية القاهرة لإستكمال العلاج .

وحسب بيان حصل الخليج 365 على نسخة منه، اطلع المحافظ خلال الزيارة على اجراءات سير الرحلة العلاجية ومستوى الرعاية الطبية التي ستقدم للطفلة المصابة "فاطمة" موجها بسرعة اخضاعها للعلاج واجراء العمليات اللازمة لها بما يكفل حصولها على افضل مستوى من الخدمات الطبية والرعاية الصحية .

وكانت فاطمة الافندي اصيبت قبل ايام قليلة برصاص عناصر مسلحة خارجة عن النظام والقانون في مدينة تعز .

ووجه المحافظ حينها بسرعة نقل الطفلة فاطمة الى الخارج لتلقي العلاج نظرا لصعوبة حالتها بحسب تقارير الاطباء .

واكد المحافظ بأن قيادة السلطة المحلية بمحافظة تعز لن تألوا جهدا في متابعة وضبط كافة العناصر المسلحة والخارجة عن القانون والتي تسببت في ارتكاب هذه الجريمة ، وكافة الجرائم التي تهدف الى زعزعة أمن واستقرار محافظة تعز، متعهدًا الضرب بيد من حديد ضد كل العناصر الاجرامية التي تسعى لتعكير صفو المجتمع واقلاق السكينة العامة في المحافظة ،ومن يقف ورائهم.