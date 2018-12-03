أطلق وكيل أول محافظة الحديدة وليد القديمي تطمينات رجال الأعمال وأصحاب الشركات والمصانع على ممتلكاتهم التي تم تحريرها من مليشيات الحوثي الإرهابية بمدينة الحديدة عاصمة ذات المحافظة، مؤكدا أن بإمكانهم التنسيق إليها.
جاء ذلك عقب زيارة ميدانية قام بها القديمي إلى مستشفى 22 مايو ومجمع إخوان ثابت ومطاحن البحر الأحمر وشركة الغراسي للتبريد في مدينة الحديدة، وفقاً لوكالة 2 ديسمبر، التابعة لقوات المقاومة الوطنية.
واطلع القديمي خلال الزيارة على حجم الدمار الذي خلفته مليشيات الحوثي في هذه المصانع والشركات العملاقة التي كانت تأوي الآلاف من العاملين.
شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل محافظة الحديدة يزور المناطق المحررة ويطمئن رجال الأعمال على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة اليمن العربي وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي اليمن العربي ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .