وكيل محافظة الحديدة يزور المناطق المحررة ويطمئن رجال الأعمال

أطلق وكيل أول محافظة الحديدة وليد القديمي تطمينات رجال الأعمال وأصحاب الشركات والمصانع على ممتلكاتهم التي تم تحريرها من مليشيات الحوثي الإرهابية بمدينة الحديدة عاصمة ذات المحافظة، مؤكدا أن بإمكانهم التنسيق إليها.

جاء ذلك عقب زيارة ميدانية قام بها القديمي إلى مستشفى 22 مايو ومجمع إخوان ثابت ومطاحن البحر الأحمر وشركة الغراسي للتبريد في مدينة الحديدة، وفقاً لوكالة 2 ديسمبر، التابعة لقوات المقاومة الوطنية.

واطلع القديمي خلال الزيارة على حجم الدمار الذي خلفته مليشيات الحوثي في هذه المصانع والشركات العملاقة التي كانت تأوي الآلاف من العاملين.