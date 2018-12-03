شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع طفيف في أسعار الذهب بعد أيام من الهبوط الكبير والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - سجلت أسعار الذهب، اليوم الأحد، ارتفاعاً طفيفاً بعد موجهة هبوط حادة استمرت عدة أيام.
وقال متعاملون بأن الأسعار شهدت ارتفاعاً بسيطاً في سعر العيار 21 الأكثر تعاملاً في اليمن، فيما واصل الجنيه انخفاضه
أسعار الذهب اليوم الأحد (2 ديسمبر 2018م) في أسواق #الذهب #اليمن #صنعاء :
سعر الجنية الذهب (وزن 8 جرام , عيار 21 قيراط )
شراء = 131200 ريال يمني
بيع = 137000 ريال يمني
الذهب عيار 21
شراء = 16500 ريال يمني
بيع = 19000 ريال يمني
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